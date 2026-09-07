Blasons et expositions à la Diana, Musée de la Diana, Montbrison

Informations pratiques

Blasons et expositions

à la Diana 19 et 20 septembre Musée de la Diana Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Vous pourrez découvrir la voûte de cette salle héraldique

et son décor néogothique inspiré par Viollet-le-Duc au

XIIIe siècle. Tout le week-end une lecture historique,

architecturale et comtale sera proposée, sans inscription !

La Diana deviendra également lieu d’expositions.

Quelques artistes du parcours MACADAM, y présenteront

des créations originales (p.9).

Par ailleurs, la salle de lecture, accueillera de manière

exceptionnelle et très temporaire, des plaques

photographiques archivées dans les collections de La

Diana. Elles rendront hommage à Félix Thiollier (XIXe

siècle), un érudit stéphanois, historien, archéologue,

collectionneur et éditeur, connu pour être un pionnier

dans l’art photographique.

Musée de la Diana 7 Rue Florimond Robertet, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477960110 https://www.ladiana.com

Vous pourrez découvrir la voûte de cette salle héraldique

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