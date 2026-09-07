Blasons et expositions à la Diana, Musée de la Diana, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Diana · Montbrison
Informations pratiques
Blasons et expositions
à la Diana 19 et 20 septembre Musée de la Diana Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Vous pourrez découvrir la voûte de cette salle héraldique
et son décor néogothique inspiré par Viollet-le-Duc au
XIIIe siècle. Tout le week-end une lecture historique,
architecturale et comtale sera proposée, sans inscription !
La Diana deviendra également lieu d’expositions.
Quelques artistes du parcours MACADAM, y présenteront
des créations originales (p.9).
Par ailleurs, la salle de lecture, accueillera de manière
exceptionnelle et très temporaire, des plaques
photographiques archivées dans les collections de La
Diana. Elles rendront hommage à Félix Thiollier (XIXe
siècle), un érudit stéphanois, historien, archéologue,
collectionneur et éditeur, connu pour être un pionnier
dans l’art photographique.
Musée de la Diana 7 Rue Florimond Robertet, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477960110 https://www.ladiana.com
Vous pourrez découvrir la voûte de cette salle héraldique
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