Blasons (ré)animés : projection vidéo en musique, Parc du Prieuré, Conflans-Sainte-Honorine
samedi 19 septembre 2026 · Parc du Prieuré · Conflans-Sainte-Honorine
Informations pratiques
Blasons (ré)animés : projection vidéo en musique 19 et 20 septembre Parc du Prieuré Yvelines
Projection présentée sur les hauts-reliefs de l’escalier du parc (entrée côté rue Pasteur)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Le Cercle de l’Orbite Galactique (association d’art ludique et numérique) réalise une création en vidéo mapping pour le parc du Prieuré, inspirée des blasons de la ville, tels que présentés sur les hauts-reliefs de l’escalier du parc (entrée côté rue Pasteur). Dans le cadre du projet, l’association intègre à la réalisation des blasons réalisés par un groupe d’enfants périscolaires de la ville. L’occasion de les initier aux arts numériques !
Parc du Prieuré 1 rue Pasteur 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France
Vidéo mapping « Blasons (ré)animés »
©Ville de Conflans-Sainte-Honorine
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