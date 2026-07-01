Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi : invitation à voyager avec la nature, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi : invitation à voyager avec la nature Samedi 19 septembre, 08h00 Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette création émaillée à été réalisée en 2023. Elle immerge le visiteur et l’invite à voyager avec son imaginaire.

Elle renvoie à l’espace végétalisé qui se trouve devant elle. Elle mesure 1m20 de haut par 1m de large et a été réalisée avec des émaux.

L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux : la silice, qui compose 66 % de la croûte terrestre ; les feldspaths, qui forment le groupe de minéraux le plus abondant en volume dans la croûte terrestre ; le kaolin, une argile courante ; les oxydes métalliques…

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine 26 rue de la Porte de Pontoise 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Le hall de cette résidence arborée accueille une oeuvre de l’artiste Guillaume Bottazzi Bus Ligne 17A – Joffre

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris