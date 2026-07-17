Visite libre du Musée de la batellerie et des voies navigables, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la batellerie et des voies navigables · Conflans-Sainte-Honorine
Informations pratiques
Visite libre du Musée de la batellerie et des voies navigables 19 et 20 septembre Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Une découverte des collections du Musée, dont l’entrée est exceptionnellement gratuite à l’occasion de ce week-end.
Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets. SNCF Conflans Centre
Visite libre
© Ville de Conflans
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