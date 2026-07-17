Exposition « Exposition Un prix de Rome à Conflans », La serre du parc du Prieuré, Conflans-Sainte-Honorine
samedi 19 septembre 2026 · La serre du parc du Prieuré · Conflans-Sainte-Honorine
Informations pratiques
Exposition « Exposition Un prix de Rome à Conflans » 19 et 20 septembre La serre du parc du Prieuré Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
L’association Conflans à travers les âges (CATLA) présentera l’œuvre extrêmement variée de Raoul Raba, prix de Rome, dont deux sculptures ornent le parc : Les Amoureux et Le Cinéma. L’association présentera ses ouvrages historiques.
La serre du parc du Prieuré 1 place Jules-Gevelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France
Présentation des œuvres de Raoul Raba
© Mairie de Conflans
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