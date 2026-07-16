Exposition : « Amers remarquables », Château de Théméricourt, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Exposition : « Amers remarquables » 18 – 20 septembre Château de Théméricourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

« Amers remarquables » est un terme maritime qui décrit des éléments bâtis ou naturels, souvent repeints, visibles à l’approche de la côte et qui créent un repère pour calculer la trajectoire de navigation.

Portée par le collectif Dans le Sens de Barge, cette exposition collective donne à voir une soixantaine de propositions artistiques imaginées depuis le fleuve en navigation, depuis l’estuaire jusqu’aux confins de l’Île-de-France. Il en résulte une collection d’amers artistiques possibles, poétiques ou utopiques.

Lieu : Pointil, grilles du château de Théméricourt et place Fouillère, sites situés sur le domaine public, en accès libre et en extérieur.

Château de Théméricourt 36 quai de la République 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France

Exposition « Amers remarquables »

©Line Francillon Le paysage retourné (Conflans-Sainte-Honorine), 2024