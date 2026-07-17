Parcours Renefer, Le Pointil, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Parcours Renefer Samedi 19 septembre, 10h00 Le Pointil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Gabrielle Thierry, peintre et biographe de Renefer, vous invite à découvrir son art en parcourant les panneaux installés depuis le haut de la ville, sur la place du Musée de la Batellerie, puis le long de la Seine jusqu’à fin d’Oise.

Raymond Renefer était un peintre – illustrateur – graveur reconnu et apprécié par les connaisseurs. Son style et ses actions en faveur de l’art et de la culture font de lui un artiste incontournable du XXe siècle. Il a notamment contribué à développer le rayonnement artistique du Confluent de la Seine et de l’Oise.

Le Pointil 11 Cours de Chimay, 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Fin d’Oise Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-conflans.fr »}]

Circuit commenté par Gabrielle Thierry, peintre et biographe de Raymond Renefer

©Ville de Conflans