Bleib Modern + Konstantin Unwohl en concert Supersonic Records Paris

Supersonic Records & Persona Grata présentent… Bleib Modern + Konstantin Unwohl en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Sdb24ed4aa26

· BLEIB MODERN ·

Avec Young & Cold Records, le quintette berlinois Bleib Modern a enfin trouvé sa base naturelle après de nombreuses sorties sur des labels reconnus de la scène tels que Manic Depression Records, Wave Tension Records, Oráculo Records, Third Coming Records, Wave Records et Icy Cold Records.

Ce cinquième album ouvrira une nouvelle dimension au succès de BLEIB MODERN, soutenu par le réseau international de Young & Cold Records.

Le fait que l’album soit éponyme témoigne de la confiance du groupe, qui fut l’un des premiers à participer au renouveau Darkwave/Post-punk au milieu des années 2010 et qui s’est forgé depuis une excellente réputation grâce à de nombreuses sorties et performances live.

Le son du groupe a considérablement mûri. Comme jamais auparavant, une grande densité atmosphérique s’est créée ici, rappelant des formations comme Clan of Xymox ou Drab Majesty. Le mélange d’une atmosphère magique intense et d’une forte accroche mélodique fonctionne parfaitement. Globalement, l’ambiance est devenue plus sombre.

BLEIB MODERN explore également de nouvelles pistes. Pour la première fois dans l’histoire du groupe, des paroles en allemand apparaissent. Aux côtés des guitares, de la batterie et de la basse, les synthétiseurs et les samples sont désormais devenus des éléments essentiels du mélange. Les structures variées des morceaux nous guident dans un univers onirique étincelant : des titres comme « T.W.T.I.A. » et « Feeling Great » sont de véritables refrains accrocheurs qui deviendront rapidement des favoris des fans.

« Stell Dir Vor » et « Rainy Day » accompagnent quant à eux les journées plus sombres. Tous conservent l’essence du son Bleib Modern, mais à un niveau supérieur.

Les neuf nouvelles chansons sont encadrées par une Intro et une Outro, ce qui donne à l’ensemble de l’album un caractère conceptuel et montre également le côté expérimental de BLEIB MODERN.

Sans aucun doute, cet album représente à ce jour le sommet artistique du groupe et atteindra rapidement un niveau de succès comparable à celui de groupes comme Lebanon Hanover ou She Past Away.

ÉCOUTER

https://bleibmodern.bandcamp.com/

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https://www.youtube.com/watch?v=pL-gbhQ3NZE

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https://www.instagram.com/bleib.modern/

· KONSTANTIN UNWHOHL ·

Le musicien hambourgeois Konstantin Unwohl, connu grâce au hit underground « Mein Verstand » ainsi qu’au titre « Amarillo » présent sur son album début, se lance avec son nouvel album dans des eaux encore plus agitées.

Là où une satisfaction fugace accompagne le quotidien dans une lutte permanente contre des doutes lancinants, là où le soleil brille d’un air moqueur sur une tête baissée, et où le dernier verre est toujours celui de trop — c’est dans cet univers que se déploie le nouveau Unwohl sur « Neuer Wall ». Il y convainc avec des rythmes de boîte à rythmes puissants mais imprévisibles, des mélanges de genres rappelant les premiers albums de Yello, ainsi qu’une position sceptique du chanteur face à un monde extérieur et intérieur toujours plus extrême.

Le résultat réunit à la fois des moments nostalgiques et un esprit résolument contemporain.

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https://orcd.co/unwohl

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https://www.instagram.com/konstantinunwohl/

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Jeudi 30 Avril 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 20€

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Bleib Modern fut l’un des groupes participant au renouveau Darkwave/Post-punk au milieu des années 2010 et rappelle des formations comme Clan of Xymox ou Drab Majesty !

Le jeudi 30 avril 2026

de 20h00 à 22h30

payant

20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T20:00:00+02:00_2026-04-30T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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