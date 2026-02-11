Bless. Écuries de Baroja Anglet

Bless.

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Bless., c’est avant tout un son so british, mais c’est aussi une énergie pop et punk capable de faire danser et chavirer tous les publics dans le sillage du charismatique et inclassable chanteur irlandais, Joei Silvester. Soutenu par la Fondation Joe Strummer, Bless réunit les membres de deux groupes emblématiques de la jeune scène londonienne, The Supernovas et Dirty Nelly. Nourris de nombreuses influences, de la new wave au punk, de la pop au flower power des sixties agrémenté d’une pincée de Northern soul pour un dosage parfait, les Fab Five embarquent leur public dans de surprenantes montagnes russes musicales. Avec son premier EP, Music Comes First, Bless a connu des débuts très remarqués au Royaume-Uni et s’est déjà produit sur de nombreuses scènes, de Glastonbury 2016 au mythique 100 Club de Londres. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bless.

L’événement Bless. Anglet a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Anglet