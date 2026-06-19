Blind test avec Oualid Rue de la Pepière Longeville-sur-Mer
Blind test avec Oualid Rue de la Pepière Longeville-sur-Mer vendredi 19 juin 2026.
Longeville-sur-Mer
Blind test avec Oualid
Rue de la Pepière Le Débar’c Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
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Rue de la Pepière Le Débar’c Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 58 90 45 17
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English :
L’événement Blind test avec Oualid Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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