Blind test avec Oualid Rue de la Pepière Longeville-sur-Mer vendredi 19 juin 2026.

Longeville-sur-Mer

Blind test avec Oualid

Rue de la Pepière Le Débar’c Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

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Rue de la Pepière Le Débar’c Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 58 90 45 17

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English :

L’événement Blind test avec Oualid Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral