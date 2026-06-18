Blind test concert avec DR Seb Place du Pin Agen

Agen

Blind test concert avec DR Seb

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 21:00:00

fin : 2026-09-17 23:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Blindtest avec Docteur Seb ! Rock, pop culture, musique classique et bien d’autres surprises au programme. Des morceaux joués à la guitare, parfois revisités, pour tester votre culture musicale entre amis dans une ambiance ludique et conviviale.

Blindtest avec Dr. Seb.

Rock, pop culture, musique classique (version accessible) et bien d’autres surprises vous attendent pour une soirée pleine de souvenirs, de redécouvertes et d’adrénaline.

Des airs joués à la guitare et à l’ampli, parfois reconnaissables immédiatement, parfois réarrangés ou dévoilés peu à peu… saurez-vous taper dans le mille ?

Venez tester votre culture G musicale entre amis ! .

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Blind test concert avec DR Seb

Blind Test with Dr. Seb! Rock, pop culture, classical music, and plenty of other surprises on the program. Songs played on the guitar—sometimes with a twist—to test your musical knowledge with friends in a fun and friendly atmosphere.

L’événement Blind test concert avec DR Seb Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen