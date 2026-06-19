Blind test Crépy-en-Valois
Blind test Crépy-en-Valois vendredi 19 juin 2026.
Crépy-en-Valois
Blind test
54 Bis Rue Henri Laroche Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez participer à notre fameux Blind test
Vendredi 19 juin
Dès 21h
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois
Venez participer à notre fameux Blind test
Vendredi 19 juin
Dès 21h
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois .
54 Bis Rue Henri Laroche Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join our famous Blind Test
Friday, June 19
Starting at 9 p.m.
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois
L’événement Blind test Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois
À voir aussi à Crépy-en-Valois (Oise)
- Fête de la Musique Crépy-en-Valois 21 juin 2026
- Concours de pétanque Crépy-en-Valois 27 juin 2026
- [Visite] Crépy médiéval Crépy-en-Valois 15 août 2026