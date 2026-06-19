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Blind test Crépy-en-Valois

Blind test Crépy-en-Valois vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 54 Bis Rue Henri Laroche

Ville : 60800 Crépy-en-Valois

Département : Oise

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Crépy-en-Valois

Blind test

54 Bis Rue Henri Laroche Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Venez participer à notre fameux Blind test

Vendredi 19 juin
Dès 21h

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois
Venez participer à notre fameux Blind test

Vendredi 19 juin
Dès 21h

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois   .

54 Bis Rue Henri Laroche Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France  

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English :

Come join our famous Blind Test

Friday, June 19
Starting at 9 p.m.

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois

L’événement Blind test Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois

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