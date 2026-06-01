Crépy-en-Valois

Fête de la Musique

54 Bis Rue Henri Laroche Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert SMS

Dimanche 21 juin

19h

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois

Concert SMS

Dimanche 21 juin

19h

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois .

54 Bis Rue Henri Laroche Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

SMS Concert

Sunday, June 21

7:00 p.m.

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-crepy-en-valois

L’événement Fête de la Musique Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois