Blind-Test des Remparts au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Blind-Test des Remparts au Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 15:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Retrouvez Lee Trax sur la terrasse des remparts du Château de Jaulny pour un blind test spécial années 80, festif et convivial, avec deux sessions dans l’après-midi et de nombreux lots à gagner.

Venez tester vos classiques, chanter, rire et partager un bon moment entre amis ou en famille dans le cadre unique du château.

Session 1 15h30 à 17h / Session 2 17h30 à 19h. Inscriptions sur place avant le démarrage

Goûter à la Taverne boisson + pâtisserie du jourTout public

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Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Join Lee Trax on the terrace of the ramparts at the Château de Jaulny for a festive and fun 80s-themed blind test, featuring two sessions in the afternoon and plenty of prizes to win.

Come test your knowledge of the classics, sing, laugh, and have a great time with friends or family in the castle’s unique setting.

Session 1: 3:30 p.m. to 5:00 p.m. / Session 2: 5:30 p.m. to 7:00 p.m. Register on-site before the event begins.

Snack at the Taverne: drink + pastry of the day

L’événement Blind-Test des Remparts au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON