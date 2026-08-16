Blind-Test des Remparts au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny
dimanche 16 août 2026 · Château de Jaulny · Jaulny
Informations pratiques
Jaulny
Blind-Test des Remparts au Château de Jaulny
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 15:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Retrouvez Lee Trax sur la terrasse des remparts du Château de Jaulny pour un blind test spécial années 80, festif et convivial, avec deux sessions dans l’après-midi et de nombreux lots à gagner.
Venez tester vos classiques, chanter, rire et partager un bon moment entre amis ou en famille dans le cadre unique du château.
Session 1 15h30 à 17h / Session 2 17h30 à 19h. Inscriptions sur place avant le démarrage
Goûter à la Taverne boisson + pâtisserie du jourTout public
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Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
Join Lee Trax on the terrace of the ramparts at the Château de Jaulny for a festive and fun 80s-themed blind test, featuring two sessions in the afternoon and plenty of prizes to win.
Come test your knowledge of the classics, sing, laugh, and have a great time with friends or family in the castle’s unique setting.
Session 1: 3:30 p.m. to 5:00 p.m. / Session 2: 5:30 p.m. to 7:00 p.m. Register on-site before the event begins.
Snack at the Taverne: drink + pastry of the day
L’événement Blind-Test des Remparts au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON