Journée médiévale enfants Blason & pain d’épices Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Journée médiévale enfants Blason & pain d’épices

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Une journée ludique et immersive au Château de Jaulny pour les enfants de 6 à 12 ans pour vivre comme au Moyen Âge, entre visite costumée, jeu de piste et ateliers créatifs.

Les enfants découvriront l’univers de l’héraldique en explorant les symboles, les couleurs et secrets des blasons, avant de participer à une activité gourmande autour du pain d’épices et des saveurs d’autrefois.

Pique-nique tiré du sac / 20 enfants maximumEnfants

25 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

A fun and immersive day at the Château de Jaulny for children ages 6 to 12, where they can experience life in the Middle Ages through a costumed tour, a scavenger hunt, and creative workshops.

Children will discover the world of heraldry by exploring the symbols, colors, and secrets of coats of arms, before taking part in a culinary activity centered on gingerbread and the flavors of yesteryear.

Bring-your-own picnic / Maximum 20 children

L’événement Journée médiévale enfants Blason & pain d’épices Jaulny a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON