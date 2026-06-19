Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors
Blind test et soirée dansante ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 19 juin 2026.
Gisors
Blind test et soirée dansante
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
DJ Little animera la soirée avec Skydone pour un blind test à partir de 18h et fera danser le public de la Vache à Lunettes jusqu’à 00h30. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blind test et soirée dansante
L’événement Blind test et soirée dansante Gisors a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Gisors (Eure)
- Marché de Gisors Gisors 19 juin 2026
- La Guinguette Éphémère Parc environnemental Frédéric Passy Gisors 20 juin 2026
- Fête de la Musique Concert Big Band du Vexin ZAC du Mont de Magny Gisors 20 juin 2026
- Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Gisors Gisors 21 juin 2026
- Fête de la Musique Gisors 21 juin 2026