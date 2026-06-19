Fête de la Musique Concert Big Band du Vexin ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 20 juin 2026.

Gisors

Fête de la Musique Concert Big Band du Vexin

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Blues Rock

Ce Big Band est constitué de 17 musiciens avec 3 trompettes, 4 trombones, 1 flûte traversière,5 saxos, 1 batterie, une guitare basse, une guitare, un clavier et un chef d’orchestre. Cette formation existe depuis une quinzaine d’années. Au départ, elle a été créée au sein de l’école de musique d’Étrépagny et a pris son indépendance en 2022.

Le répertoire est centré autour du swing, du latino et du blues. Ils jouent des standards de jazz de Ray Charles, Count Basie, Duke Elligton, Errol Garner et d’autres. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Fête de la Musique Concert Big Band du Vexin

L’événement Fête de la Musique Concert Big Band du Vexin Gisors a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme