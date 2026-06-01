Fête de la Musique Gisors dimanche 21 juin 2026.

Gisors

Fête de la Musique

Centre-ville et Parc du Château Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Concerts, groupes locaux, musiciens amateurs et professionnels. Tous les styles seront présents dans les rues de Gisors. .

Centre-ville et Parc du Château Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 culturel@mairie-gisors.fr

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Gisors a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme