Fête de la Musique Gisors
Fête de la Musique Gisors dimanche 21 juin 2026.
Gisors
Fête de la Musique
Centre-ville et Parc du Château Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Concerts, groupes locaux, musiciens amateurs et professionnels. Tous les styles seront présents dans les rues de Gisors. .
Centre-ville et Parc du Château Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90 culturel@mairie-gisors.fr
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Gisors a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme
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