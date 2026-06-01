Fête de la musique et soirée dansante Gisors dimanche 21 juin 2026.

Gisors

Fête de la musique et soirée dansante

28 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le restaurant l’Écrin des Saveurs fête la musique et vous propose une soirée dansante avec Bruno Deslandes. Thème années 80 et disco. .

28 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 77 14 12 97 ecrindessaveurs.gisors@gmail.com

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English : Fête de la musique et soirée dansante

L’événement Fête de la musique et soirée dansante Gisors a été mis à jour le 2026-06-07 par Vexin Normand Tourisme