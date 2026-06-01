Fête de la musique et soirée dansante Gisors
Fête de la musique et soirée dansante Gisors dimanche 21 juin 2026.
Gisors
Fête de la musique et soirée dansante
28 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le restaurant l’Écrin des Saveurs fête la musique et vous propose une soirée dansante avec Bruno Deslandes. Thème années 80 et disco. .
28 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 77 14 12 97 ecrindessaveurs.gisors@gmail.com
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English : Fête de la musique et soirée dansante
L’événement Fête de la musique et soirée dansante Gisors a été mis à jour le 2026-06-07 par Vexin Normand Tourisme
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