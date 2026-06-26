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AGENDA · Saintes

Blind test Les années 60 et 70 en musique Place de l’Echevinage Saintes

samedi 31 octobre 2026 · Place de l'Echevinage · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de l'Echevinage
Adresse
Médiathèque François Mitterrand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Blind test Les années 60 et 70 en musique

Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31 16:30:00

Date(s) :
2026-10-31

La médiathèque vous propose un Quiz musical 60s-70s testez vos connaissances en famille ou entre amis et redécouvrez de grands pépites !
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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 

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English :

The media center is hosting a 60s-70s music quiz: test your knowledge with family or friends and rediscover some great gems!

L’événement Blind test Les années 60 et 70 en musique Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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