Blind test Les années 60 et 70 en musique Place de l’Echevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Blind test Les années 60 et 70 en musique

Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31 16:30:00

Date(s) :

2026-10-31

La médiathèque vous propose un Quiz musical 60s-70s testez vos connaissances en famille ou entre amis et redécouvrez de grands pépites !

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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

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English :

The media center is hosting a 60s-70s music quiz: test your knowledge with family or friends and rediscover some great gems!

L’événement Blind test Les années 60 et 70 en musique Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge