Blind test Les années 60 et 70 en musique Place de l’Echevinage Saintes
samedi 31 octobre 2026 · Place de l'Echevinage · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Blind test Les années 60 et 70 en musique
Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31 16:30:00
Date(s) :
2026-10-31
La médiathèque vous propose un Quiz musical 60s-70s testez vos connaissances en famille ou entre amis et redécouvrez de grands pépites !
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Place de l’Echevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39
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English :
The media center is hosting a 60s-70s music quiz: test your knowledge with family or friends and rediscover some great gems!
L’événement Blind test Les années 60 et 70 en musique Saintes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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