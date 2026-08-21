Blind test musical, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Blind test musical Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Vous êtes incollables sur la discographie des années 1980 ou plutôt amateur de la pop des années 2010 ? Venez participer à notre blind test spécial musiques méditerranéennes !

©Médiathèque André Malraux de Tourcoing