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Blind-test musical, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse

Blind-test musical, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque José Cabanis
Adresse
1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Blind-test musical Mercredi 30 septembre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Participez à un Blind Test musical, ludique et convivial, un mercredi par mois sur le pôle musique.
Médiathèque José Cabanis – pôle Musique (3e étage)
Durée 1h – Sans inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
un mercredi par mois sur le pôle musique. musique atelier

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