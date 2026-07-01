Blind-test musical, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Blind-test musical Mercredi 30 septembre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T17:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Participez à un Blind Test musical, ludique et convivial, un mercredi par mois sur le pôle musique.

Médiathèque José Cabanis – pôle Musique (3e étage)

Durée 1h – Sans inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

un mercredi par mois sur le pôle musique. musique atelier