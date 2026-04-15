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Blind test musical, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Blind test musical, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Blind test musical, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Saint-Cyprien

Adresse : Square Maurice Pujol

Ville : 31300 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Blind test musical Mercredi 3 juin, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Mercredi 3 juin – 18h
Préparez-vous à chanter, rire et surtout à deviner les génériques qui ont accompagné vos premières aventures télévisées !
Dans le cadre de la Fête du quartier Saint-Cyprien.
Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Préparez-vous à chanter, rire et surtout à deviner les génériques qui ont accompagné vos premières aventures télévisées !

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