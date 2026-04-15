Blind test musical, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Blind test musical Mercredi 3 juin, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Mercredi 3 juin – 18h

Préparez-vous à chanter, rire et surtout à deviner les génériques qui ont accompagné vos premières aventures télévisées !

Dans le cadre de la Fête du quartier Saint-Cyprien.

Médiathèque Saint-Cyprien

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Préparez-vous à chanter, rire et surtout à deviner les génériques qui ont accompagné vos premières aventures télévisées !