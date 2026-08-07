Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes Taproom Aerofab Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · Taproom Aerofab · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 19:30 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
QUI SERA NOTRE CHOUCHOU ? Blind test, quiz et mini-jeuxVenez participer à une soirée de jeux autour de blind tests, de quiz et de mini-jeux.En équipe ou en solo, affrontez les autres participants à coups de buzzers et tentez de gagner les faveurs de nos présentateurs.Rendez-vous le jeudi 10 septembre à partir de 19h30 pour une soirée de jeux gratuite, sur inscription.Le jeu débutera à 20h précises. Les places sont limitées à 7 équipes, pensez à réserver votre table ???? https://aerofab.fr/aerofab-taproom-nantes
Taproom Aerofab Nantes 44200
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