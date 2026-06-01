Goûtez Électronique ! #2, Grue Jaune, Nantes

Goûtez Électronique ! #2 Dimanche 6 septembre, 14h00 Grue Jaune Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00

Les Goûtez Électroniques ! c’est :

Une ligne artistique exigeante

Depuis sa création en 2009, Le Goûtez Électronique ! offre une visibilité à un panel d’artistes nantais, français, européens et internationaux, en marge de l’industrie du disque. La ligne de conduite artistique est avant tout dictée par la qualité, l’originalité, et l’accessibilité. L’événement met un point d’honneur à soutenir l’émergence des talents, la pratique amateur, la défense de la diversité culturelle et une représentation équitable homme / femme.

Des valeurs affirmées

Le Goûtez Électronique ! incarne des valeurs d’indépendance, d’engagement et d’ouverture. Il est porté, depuis ses débuts, par une équipe entièrement composée de bénévoles. Chaque date rassemble près d’une centaine de personnes qui s’investissent sur leur temps libre. C’est grâce à cette mobilisation collective que Le Goûtez continue d’exister et de rayonner.

Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026, de 14h à 20h. Programmation à venir

Lien vers l’événement Facebook

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Le rendez-vous incontournable des curieux de musiques électroniques. nantes nantes métropole