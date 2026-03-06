Blind test sur écran géant KUJÉ Food Court Metz

Blind test sur écran géant KUJÉ Food Court Metz vendredi 6 mars 2026.

KUJÉ Food Court 10 Rue du Petit Paris Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 19:30:00
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24

Prêt à te tester ? RDV tous les vendredis à 19h30 chez KUJÉ.Tout public
KUJÉ Food Court 10 Rue du Petit Paris Metz 57000 Moselle Grand Est  

English :

Ready to test yourself? Meet us every Friday at 7.30pm at KUJÉ.

L’événement Blind test sur écran géant Metz a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE INSPIRE METZ