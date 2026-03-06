Blind test sur écran géant KUJÉ Food Court Metz
Blind test sur écran géant KUJÉ Food Court Metz vendredi 6 mars 2026.
Blind test sur écran géant
KUJÉ Food Court 10 Rue du Petit Paris Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 19:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24
Prêt à te tester ? RDV tous les vendredis à 19h30 chez KUJÉ.Tout public
KUJÉ Food Court 10 Rue du Petit Paris Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Ready to test yourself? Meet us every Friday at 7.30pm at KUJÉ.
