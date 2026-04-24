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BlinkBook, le cahier de dessin animé, Bibliobus – Arrêt Mazades, Toulouse

BlinkBook, le cahier de dessin animé, Bibliobus – Arrêt Mazades, Toulouse

BlinkBook, le cahier de dessin animé, Bibliobus – Arrêt Mazades, Toulouse mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Bibliobus - Arrêt Mazades

Adresse : 10 avenue des Mazades

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

BlinkBook, le cahier de dessin animé Mercredi 27 mai, 16h30 Bibliobus – Arrêt Mazades Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Mercredi 27 mai – 16h30-18h
Vos coloriages prennent vie et deviennent dessins animés. Pour découvrir des histoires autrement !
Bibliobus Mazades (10 avenue des Mazades)
À partir de 4 ans

Bibliobus – Arrêt Mazades 10 avenue des Mazades Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie
Vos coloriages prennent vie et deviennent dessins animés. Pour découvrir des histoires autrement !

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