BlinkBook, le cahier de dessin animé, Bibliobus – Arrêt Mazades, Toulouse

BlinkBook, le cahier de dessin animé Mercredi 27 mai, 16h30 Bibliobus – Arrêt Mazades Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T16:30:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Mercredi 27 mai – 16h30-18h

Vos coloriages prennent vie et deviennent dessins animés. Pour découvrir des histoires autrement !

Bibliobus Mazades (10 avenue des Mazades)

À partir de 4 ans

Bibliobus – Arrêt Mazades 10 avenue des Mazades Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

Vos coloriages prennent vie et deviennent dessins animés. Pour découvrir des histoires autrement !