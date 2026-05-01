Bouxwiller

BLOCKS Théâtre d’installation sonore

5 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

À la fois pièce de théâtre et installation sonore, BLOCKS est une lecture singulière des relations internationales, du rôle des médias, de l’utilisation des réseaux d’information dans l’équilibre politique mondial qui est présentée par les deux interprètes.

Sur une scène divisée en deux pôles, avec le public au centre, un ensemble disparate et varié de haut-parleurs, l’acousmonium, représente les deux blocs de cette fiction dystopique et intemporelle qu’est BLOCKS.

À la fois pièce de théâtre et installation sonore, c’est une lecture singulière des relations internationales, du rôle des médias, de l’utilisation des réseaux d’information dans l’équilibre politique mondial qui est présentée par les deux interprètes.

Inspiré d’évènements de la guerre froide et s’appuyant sur la radio, média d’avant les réseaux sociaux, c’est un miroir du présent qui est tendu.

Désinformation, diffusion idéologique à grande échelle, manipulations…

BLOCKS met en exergue des procédés de propagande vieux comme l’humanité et pourtant si contemporains.

Comédienne musicienne Hélène OSWALD

Comédien Rémi BRENIÈRE

Régisseur et auteur Jérôme RIVELAYGUE

Regard extérieur et direction d’acteurs Carole BREYER

Conseiller historique et dramaturge Thierry SIMON

Créateur lumière Christophe MAHON .

5 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 08 contact@theaboux.eu

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English :

Both a play and a sound installation, BLOCKS is a singular reading of international relations, the role of the media and the use of information networks in the global political balance, presented by the two performers.

L’événement BLOCKS Théâtre d’installation sonore Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre