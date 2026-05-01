BLOCKS Théâtre d’installation sonore Bouxwiller
BLOCKS Théâtre d’installation sonore Bouxwiller vendredi 29 mai 2026.
Bouxwiller
BLOCKS Théâtre d’installation sonore
5 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
À la fois pièce de théâtre et installation sonore, BLOCKS est une lecture singulière des relations internationales, du rôle des médias, de l’utilisation des réseaux d’information dans l’équilibre politique mondial qui est présentée par les deux interprètes.
Sur une scène divisée en deux pôles, avec le public au centre, un ensemble disparate et varié de haut-parleurs, l’acousmonium, représente les deux blocs de cette fiction dystopique et intemporelle qu’est BLOCKS.
À la fois pièce de théâtre et installation sonore, c’est une lecture singulière des relations internationales, du rôle des médias, de l’utilisation des réseaux d’information dans l’équilibre politique mondial qui est présentée par les deux interprètes.
Inspiré d’évènements de la guerre froide et s’appuyant sur la radio, média d’avant les réseaux sociaux, c’est un miroir du présent qui est tendu.
Désinformation, diffusion idéologique à grande échelle, manipulations…
BLOCKS met en exergue des procédés de propagande vieux comme l’humanité et pourtant si contemporains.
Comédienne musicienne Hélène OSWALD
Comédien Rémi BRENIÈRE
Régisseur et auteur Jérôme RIVELAYGUE
Regard extérieur et direction d’acteurs Carole BREYER
Conseiller historique et dramaturge Thierry SIMON
Créateur lumière Christophe MAHON .
5 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 08 contact@theaboux.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Both a play and a sound installation, BLOCKS is a singular reading of international relations, the role of the media and the use of information networks in the global political balance, presented by the two performers.
L’événement BLOCKS Théâtre d’installation sonore Bouxwiller a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Bouxwiller (Bas-Rhin)
- Rencontre avec Vincent Arot Bouxwiller 22 mai 2026
- Visite libre « Costumes et Images d’Alsace, se vêtir en Pays de Hanau », Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller 23 mai 2026
- Visite libre du Musée du Pays de Hanau, Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller 23 mai 2026
- Démonstration de nouage de coiffe, Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller 23 mai 2026
- Nuit européenne des Musées démonstration de nouage de coiffe Bouxwiller 24 mai 2026