Blue Dog Open Air Parc de Tessé Le Mans
Blue Dog Open Air Parc de Tessé Le Mans samedi 20 juin 2026.
Le Mans
Blue Dog Open Air
Parc de Tessé Boulevard Chantrel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Blue Dog Festival revient !
BLUE DOG OPEN AIR
HOUSE & TECHNO
Samedi 20 & Dimanche 21 Juin 2026
Parc de Tessé Prix libre
Deux jours pour lâcher prise.
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LINE-UP A-Z
SOON
SOON
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EVENT
Parc de Tessé
Arrêt Jacobins-Quinconces
Bar et foodtruck
Paiement CB ou espèce
Casques audio à disposition des enfants (consigne contre carte d’identité), bouchons d’oreilles & moyens de prévention gratuits à disposition
Merci de respecter les lieux, pensez à jeter vos mégots dans les cendriers mis à disposition
Horaire Samedi 17h 01h Dimanche 15h 23h30
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BIENVEILLANCE
Blue Dog Open Air est un projet plein de libertés, prends soin de toi et des autres
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SÉCURITÉ
Une fouille sera effectuée à l’entrée de l’événement. Interdit de rentrer avec de l’alcool.
Tout comportement ou geste homophobe, transphobe, raciste, misogyne, xénophobe, insultant… entraînera l’exclusion et d’éventuelles poursuites auprès des autorités compétentes
Le non-respect de ces règles entraînera l’exclusion immédiate et définitive de nos événements
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NOS PARTENAIRES
Ville du Mans
Crédit Mutuel .
Parc de Tessé Boulevard Chantrel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 18 96 48 contact.bluedogproduction@gmail.com
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English :
The Blue Dog Festival is back!
L’événement Blue Dog Open Air Le Mans a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Le Mans
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