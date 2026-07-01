Blue Stone & OneFeather Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière
jeudi 30 juillet 2026 · Domaine Puech · Saint-Clément-de-Rivière
Informations pratiques
Saint-Clément-de-Rivière
Blue Stone & OneFeather Jeudi Rosé
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Une soirée live entre gourmandise, rosé et ambiance d’été.
Pour cette soirée des Jeudis Rosé, Cookcooling et Léonidas proposeront leurs spécialités gourmandes dans un cadre naturel et convivial. Blue Stone & OneFeather viendront compléter l’expérience avec une ambiance musicale idéale pour profiter pleinement des longues soirées d’été. .
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45
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English :
A live evening filled with indulgence, rosé, and a summer atmosphere.
L’événement Blue Stone & OneFeather Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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