Blue Stone & OneFeather Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière

Informations pratiques

Saint-Clément-de-Rivière

Blue Stone & OneFeather Jeudi Rosé

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Une soirée live entre gourmandise, rosé et ambiance d’été.

Pour cette soirée des Jeudis Rosé, Cookcooling et Léonidas proposeront leurs spécialités gourmandes dans un cadre naturel et convivial. Blue Stone & OneFeather viendront compléter l’expérience avec une ambiance musicale idéale pour profiter pleinement des longues soirées d’été. .

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A live evening filled with indulgence, rosé, and a summer atmosphere.

L’événement Blue Stone & OneFeather Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup