Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins La Salicorne Saujon
samedi 15 août 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée du 15 août à la Salicorne Femmes de Blues
Avec Kaz Hawkins et Marie Sarah
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 44 85 90
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English :
August 15 Evening at La Salicorne: Women of the Blues
Featuring Kaz Hawkins and Marie Sarah
L’événement Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon
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