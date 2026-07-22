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AGENDA · Saujon

Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins La Salicorne Saujon

samedi 15 août 2026 · La Salicorne · Saujon

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Salicorne
Adresse
1 route de l'illate
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif
35 35 35

Saujon

Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Soirée du 15 août à la Salicorne Femmes de Blues
Avec Kaz Hawkins et Marie Sarah
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 44 85 90 

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English :

August 15 Evening at La Salicorne: Women of the Blues
Featuring Kaz Hawkins and Marie Sarah

L’événement Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon

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