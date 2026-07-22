Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Soirée du 15 août à la Salicorne Femmes de Blues

Avec Kaz Hawkins et Marie Sarah

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 44 85 90

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English :

August 15 Evening at La Salicorne: Women of the Blues

Featuring Kaz Hawkins and Marie Sarah

L’événement Blues in Salicorne Marie Sarah et Kaz Hawkins Saujon a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Saujon