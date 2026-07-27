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BLUES ORGAN COMBO TI LICHOUS Nantes

mercredi 26 août 2026 · TI LICHOUS · Nantes

BLUES ORGAN COMBO TI LICHOUS Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:00
Lieu
TI LICHOUS
Adresse
12 rue Grande Biesse, 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 19:00 – 22:00
Gratuit : non  Tout public 

Originaire de Nantes, ce trio passionné, Bruno Denis à l’orgue, Gabor Turi à la batterie, et Julien Broissand à la guitare et au chant, fusionne le jazz et le blues pour créer un son unique, chaleureux et profond.Inspirés par l’âge d’or de la musique afro-américaine, ces musiciens de longue date ont uni leurs talents et leur amitié pour offrir des sessions intimes, enregistrées live comme dans un club ou un salon.Leur album Pointless capture cette proximité, vous faisant ressentir chaque note comme si vous étiez assis avec eux. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter ! https://youtu.be/QU5gRHRzMBI?si=uRhCizk5G7tbc-7Ghttps://www.instagram.com/bluesorgancombo/

TI LICHOUS Nantes 44200


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