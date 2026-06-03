Boat People Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Boat People

Du jeudi 19 au samedi 21 novembre 2026 à partir de 20h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-19

Quand deux langues, deux mondes différents se rencontrent que veut dire accueillir, cohabiter et aider ?

1979, près de Niort, une famille française reçoit sous son toit une famille vietnamienne ayant fui les régimes autoritaires d’Asie du Sud-Est. Entre les motivations des hôtes et les douleurs tues des nouveaux arrivants, nous (re) découvrons ce grand mouvement de solidarité qui s’organisa en France à cette époque. Un mouvement aussi impérieux que complexe.







Marine Bachelot Nguyen fait du théâtre un territoire de mémoire et de résistance. A la lisière du documentaire et de la fiction, son travail interroge les héritages post-coloniaux. Pour nourrir son récit, elle a recueilli la parole d’ancien·nes réfugié·es. Sur scène, les interprètes donneront vie à ces histoires. À leurs côtés, une marionnettiste et des images d’archives déploient d’autres perspectives. Une variation d’échelle pour mieux raconter cet élan de générosité aujourd’hui oublié.





Texte et mise en scène Marine Bachelot Nguyen. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

When two languages and two different worlds meet: what does it mean to welcome, live together and help?

L’événement Boat People Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille