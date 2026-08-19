Bobby Dirninger Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat
samedi 31 octobre 2026 · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Bobby Dirninger Espace Georges Brassens Feytiat
Rue Frédéric Legrand Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 22:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Le concert évènement pour les 40 ans de carrière de notre bluesman Bobby Dirninger!
Bluesman au long cours, voyageur des scènes du monde, de l’Afrique à l’Asie, c’est dans notre ville que Bobby revient pour célèbrer 40 ans de carrière ! Natif d’Alsace, un temps adopté par Chicago où il deviendra l’accompagnateur attitré de la princesse du Blues Zora YOUNG avec qui il produira deux disques pour le légendaire label Delmark (n°1 aux charts Blues US en 2010), c’est finalement à Limoges que Bobby va creuser son propre sillon musical, c’est auprès des musiciens locaux qu’il façonnera son univers bien à lui, teinté de Blues bien sûr, mais agrémenté d’épices venant d’horizons aussi variés qu’inattendus, rendant son approche si singulière… .
Rue Frédéric Legrand Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr
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English : Bobby Dirninger Espace Georges Brassens Feytiat
L’événement Bobby Dirninger Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Limoges Métropole
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