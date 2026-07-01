Informations pratiques

Gisors

Bobidiboo soirée d’anniversaire

14 Rue de Vienne Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le repaire des créateurs/artisans vous invite à fêter sa première année en présence des créateurs exposants en boutique.

Au programme des lots à gagner (tirage au sort pendant la soirée), des douceurs à grignoter et des boissons fraîches. .

14 Rue de Vienne Gisors 27140 Eure Normandie bobidiboo.createurs@hotmail.com

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English : Bobidiboo soirée d’anniversaire

L’événement Bobidiboo soirée d’anniversaire Gisors a été mis à jour le 2026-07-02 par Vexin Normand Tourisme