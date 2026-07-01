Bobidiboo soirée d’anniversaire Gisors
vendredi 10 juillet 2026 · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Bobidiboo soirée d’anniversaire
14 Rue de Vienne Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Le repaire des créateurs/artisans vous invite à fêter sa première année en présence des créateurs exposants en boutique.
Au programme des lots à gagner (tirage au sort pendant la soirée), des douceurs à grignoter et des boissons fraîches. .
14 Rue de Vienne Gisors 27140 Eure Normandie bobidiboo.createurs@hotmail.com
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English : Bobidiboo soirée d’anniversaire
L’événement Bobidiboo soirée d’anniversaire Gisors a été mis à jour le 2026-07-02 par Vexin Normand Tourisme
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