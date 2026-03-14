Visite libre de l’église, Église Saint-Gervais-Saint-Protais, Gisors
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Gervais-Saint-Protais · Gisors
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Gervais-Saint-Protais Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Monument Historique classé en 1840, l’église paroissiale compte parmi les plus beaux exemples du patrimoine religieux normand.
Remaniée au cours des siècles, elle offre une grande variété de styles : un chœur gothique du 13e siècle, une nef gothique flamboyante et une façade renaissance édifiée au 16e siècle.
Ses dimensions sont impressionnantes : nef de 70 mètres de longeur, de 24 mètres de hauteur de voûtes, à 5 vaisseaux et 6 travées. Elle est comparable à la cathédrale de Senlis. Ainsi, il est fréquent de la trouver dénommée « Cathédrale » sur les cartes postales de la fin du 19e siècle et encore aujourd’hui par les visiteurs qui la découvre.
Au 19e siècle, elle est considérée par Viollet le Duc comme l’une des églises les plus représentatives du gothique français.
Église Saint-Gervais-Saint-Protais Rue Saint-Gervais, 27140 Gisors, France Gisors 27140 Eure Normandie 0232276063 https://www.ville-gisors.fr/l-eglise L’église paroissiale compte parmi les plus beaux exemples du patrimoine religieux normand.
Remaniée au cours des siècles, elle offre une grande variété de styles : un chœur gothique rayonnant du XIIIe siècle, une nef gothique flamboyante et une façade renaissance édifiée au XVIe siècle.
Monument Historique classé en 1840, l’église paroissiale compte parmi les plus beaux exemples du patrimoine religieux normand.
©Ville de Gisors
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