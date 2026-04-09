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BODEGA SALLE DES FETES Bérat

BODEGA SALLE DES FETES Bérat

BODEGA SALLE DES FETES Bérat samedi 30 mai 2026.

Lieu : SALLE DES FETES

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 31370 Bérat

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bérat

BODEGA

SALLE DES FETES Place de la Mairie Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :
2026-05-30

BODEGA
MENU BODEGA ET MUSIQUE
Soirée Bodega organisée par le Comité des fêtes de Bérat.
Repas sur réservation uniquement
Soirée Musique et danse à partir de 18h30, entrée gratuite   .

SALLE DES FETES Place de la Mairie Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 35 58 28 72  cdf.berat31370@gmail.com

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BODEGA
BODEGA MENU AND MUSIC

L’événement BODEGA Bérat a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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