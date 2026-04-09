BODEGA SALLE DES FETES Bérat
BODEGA SALLE DES FETES Bérat samedi 30 mai 2026.
Bérat
BODEGA
SALLE DES FETES Place de la Mairie Bérat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 02:00:00
Date(s) :
2026-05-30
BODEGA
MENU BODEGA ET MUSIQUE
Soirée Bodega organisée par le Comité des fêtes de Bérat.
Repas sur réservation uniquement
Soirée Musique et danse à partir de 18h30, entrée gratuite .
SALLE DES FETES Place de la Mairie Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 35 58 28 72 cdf.berat31370@gmail.com
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BODEGA
BODEGA MENU AND MUSIC
L’événement BODEGA Bérat a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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