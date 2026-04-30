GOUTER DANSANT Bérat
GOUTER DANSANT Bérat dimanche 7 juin 2026.
Bérat
GOUTER DANSANT
SALLE DES FETES Bérat Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Envie de passer un moment convivial et festif ?
Rejoignez-nous pour un goûter dansant à Bérat !
Que vous soyez amateur de danse ou simplement venu pour partager un bon moment, vous êtes les bienvenus ! 10 .
SALLE DES FETES Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 19 20 28 98 chlestrat@gmail.com
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English :
Looking for a friendly, festive occasion?
Join us for an afternoon tea dance in Bérat!
L’événement GOUTER DANSANT Bérat a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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