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GOUTER DANSANT Bérat

GOUTER DANSANT Bérat

GOUTER DANSANT Bérat dimanche 7 juin 2026.

Adresse : SALLE DES FETES

Ville : 31370 Bérat

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Bérat

GOUTER DANSANT

SALLE DES FETES Bérat Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Envie de passer un moment convivial et festif ?
Rejoignez-nous pour un goûter dansant à Bérat !
Que vous soyez amateur de danse ou simplement venu pour partager un bon moment, vous êtes les bienvenus ! 10  .

SALLE DES FETES Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 19 20 28 98  chlestrat@gmail.com

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English :

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L’événement GOUTER DANSANT Bérat a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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