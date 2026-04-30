Bérat

GOUTER DANSANT

SALLE DES FETES Bérat Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Envie de passer un moment convivial et festif ?

Rejoignez-nous pour un goûter dansant à Bérat !

Que vous soyez amateur de danse ou simplement venu pour partager un bon moment, vous êtes les bienvenus ! 10 .

SALLE DES FETES Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 19 20 28 98 chlestrat@gmail.com

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English :

Looking for a friendly, festive occasion?

Join us for an afternoon tea dance in Bérat!

L’événement GOUTER DANSANT Bérat a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE