LA BANDE SON DU FILM , SPECTACLE DE JEAN-CARL FELDIS SALLE DES FETES DE BERAT Bérat

Bérat

LA BANDE SON DU FILM , SPECTACLE DE JEAN-CARL FELDIS

SALLE DES FETES DE BERAT Place de la Mairie Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Vivez une expérience originale à la croisée du son et de l’image et découvrez l’envers du décor de cinéma. Ce spectacle très ludique a pour but de faire participer le public, afin de créer et associer tous les bruitages, le doublage voix et la musique d’un extrait de film muet

Cette année, Musiques-en-mai|diathèque met le cinéma à l’honneur. Compositeur-interprète-bruiteur-ingénieur du son, bassiste, guitariste, et percussionniste, Jean-Carl Feldis viendra jouer son spectacle La bande son du film , vendredi 29 mai, à 20h30 à la salle des fêtes. Vivez une expérience originale à la croisée du son et de l’image et découvrez l’envers du décor de cinéma. Ce spectacle très ludique a pour but de faire participer le public, afin de créer et associer tous les bruitages, le doublage voix et la musique d’un extrait de film muet et réveiller l’artiste qui sommeille en vous. Entrée libre, gratuit, à la salle des fêtes de Bérat. .

SALLE DES FETES DE BERAT Place de la Mairie Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 17 mediatheque@berat.fr

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English :

Enjoy an original experience at the crossroads of sound and image, and discover what goes on behind the scenes of cinema. The aim of this highly entertaining show is to involve the audience in creating and combining all the sound effects, voice dubbing and music for an extract from a silent film

L’événement LA BANDE SON DU FILM , SPECTACLE DE JEAN-CARL FELDIS Bérat a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE