Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer Granville jeudi 25 juin 2026.

Granville

Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer

1301 route de Vaudroulin Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Ouverts à tous ceux ayant des notions d’accompagnement et/ou d’improvisation, les boeufs jazz rassemblent professionnels et amateurs autour d’un répertoire commun.

Partitions disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer.

https://www.granville-terre-mer.fr/tout-l-agenda/boeuf-jazz-a-l-ecole-intercommunale-de-musique-1809.html [granville-terre-mer.fr]. .

1301 route de Vaudroulin Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr

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English : Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer

L’événement Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture