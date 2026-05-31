Bois & savoir-faire : concevoir sa planche à découper durable avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Bois & savoir-faire : concevoir sa planche à découper durable avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux vendredi 19 juin 2026.
Bois & savoir-faire : concevoir sa planche à découper durable avec La Planche Vendredi 19 juin, 16h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T16:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T16:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Venez fabriquer votre planche à découper à partir de bois de réemploi. Avec des outils manuels, apprenez les gestes de menuiserie et découvrez le travail du bois À partir de 15 ans, sur inscription
Crédits photos La Planche
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