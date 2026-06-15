BOÎTE NOIRE CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac
BOÎTE NOIRE CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac vendredi 24 juillet 2026.
Blagnac
BOÎTE NOIRE CINE SOUS LES ETOILES
MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24 23:40:00
Date(s) :
2026-07-24
Projection organisée par le musée Aeroscopia.
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif Alpin ? Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation.
Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .
MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Screening organized by the Aeroscopia Museum.
L’événement BOÎTE NOIRE CINE SOUS LES ETOILES Blagnac a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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