BOÎTE NOIRE CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac

Blagnac

BOÎTE NOIRE CINE SOUS LES ETOILES

MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24 23:40:00

Date(s) :

2026-07-24

Projection organisée par le musée Aeroscopia.

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif Alpin ? Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation.

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Screening organized by the Aeroscopia Museum.

L’événement BOÎTE NOIRE CINE SOUS LES ETOILES Blagnac a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE