TOP GUN CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac

Blagnac

TOP GUN CINE SOUS LES ETOILES

MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 23:20:00

Date(s) :

2026-07-17

Projection organisée par le musée Aeroscopia.

Jeune as du pilotage et tête brûlée d’une école réservée à l’élite de l’aéronavale US ( Top Gun ), Pete Mitchell, dit Maverick , tombe sous le charme d’une instructrice alors qu’il est en compétition pour le titre du meilleur pilote..

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Screening organized by the Aeroscopia Museum.

L’événement TOP GUN CINE SOUS LES ETOILES Blagnac a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE