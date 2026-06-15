TOP GUN CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac
TOP GUN CINE SOUS LES ETOILES MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac vendredi 17 juillet 2026.
Blagnac
TOP GUN CINE SOUS LES ETOILES
MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 23:20:00
Date(s) :
2026-07-17
Projection organisée par le musée Aeroscopia.
Jeune as du pilotage et tête brûlée d’une école réservée à l’élite de l’aéronavale US ( Top Gun ), Pete Mitchell, dit Maverick , tombe sous le charme d’une instructrice alors qu’il est en compétition pour le titre du meilleur pilote..
Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .
MUSÉE AEROSCOPIA 1 Allée André Turcat Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Screening organized by the Aeroscopia Museum.
L’événement TOP GUN CINE SOUS LES ETOILES Blagnac a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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