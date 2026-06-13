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Bonjour ! Veaux, vaches, cochons Le Mazeau

Bonjour ! Veaux, vaches, cochons Le Mazeau lundi 20 juillet 2026.

Adresse : 124 route de Sainte-Christine

Ville : 85420 Le Mazeau

Département : Vendée

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Tarif :

Le Mazeau

Bonjour ! Veaux, vaches, cochons

124 route de Sainte-Christine Le Mazeau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21 2026-08-10

Atelier imaginé et mené par Charlotte Piednoir, artiste plasticienne
Venez croquer* d’après nature, les animaux des exploitations du territoire Vendée Sèvre Autise.
*Croquis dessin rapide à main levée dans le but de dégager les traits essentiels du sujet.

Lundi 20 juillet, mardi 21 juillet ou lundi 10 août, rdv à l’exploitation de Benoît Trojet, élevage de bovins et de buffles.
Point de rendez-vous précis communiqué quelques jours avant sur www.cc-vsa.com rubrique agenda

Informations pratiques
– Gratuit
– Uniquement sur inscription 02 51 50 48 82
– Séance d’une heure 10h-11h ou 11h-12h
– Groupes de 10 personnes
– Prévoir chapeau et chaussures adaptées.
– Prévoir un tabouret si la posture debout vous est inconfortable.
– Matériel fourni mais possibilité d’utiliser son matériel personnel.   .

124 route de Sainte-Christine Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 48 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop conceived and led by Charlotte Piednoir, visual artist

L’événement Bonjour ! Veaux, vaches, cochons Le Mazeau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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