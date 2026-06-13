Le Mazeau

Bonjour ! Veaux, vaches, cochons

124 route de Sainte-Christine Le Mazeau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-08-10

Atelier imaginé et mené par Charlotte Piednoir, artiste plasticienne

Venez croquer* d’après nature, les animaux des exploitations du territoire Vendée Sèvre Autise.

*Croquis dessin rapide à main levée dans le but de dégager les traits essentiels du sujet.

Lundi 20 juillet, mardi 21 juillet ou lundi 10 août, rdv à l’exploitation de Benoît Trojet, élevage de bovins et de buffles.

Point de rendez-vous précis communiqué quelques jours avant sur www.cc-vsa.com rubrique agenda

Informations pratiques

– Gratuit

– Uniquement sur inscription 02 51 50 48 82

– Séance d’une heure 10h-11h ou 11h-12h

– Groupes de 10 personnes

– Prévoir chapeau et chaussures adaptées.

– Prévoir un tabouret si la posture debout vous est inconfortable.

– Matériel fourni mais possibilité d’utiliser son matériel personnel. .

124 route de Sainte-Christine Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 48 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop conceived and led by Charlotte Piednoir, visual artist

L’événement Bonjour ! Veaux, vaches, cochons Le Mazeau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin