Festival de courts-métrages Le plein de Super Ancienne laiterie Le Mazeau
Festival de courts-métrages Le plein de Super Ancienne laiterie Le Mazeau mercredi 5 août 2026.
Le Mazeau
Festival de courts-métrages Le plein de Super
Ancienne laiterie 68 Chemin de l’Ancienne Laiterie Le Mazeau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Retrouvez le festival de cinéma itinérant de plein air du 4 au 8 août
Le plein de Super propose un voyage à travers des courts-métrages venus des quatre coins du monde. À l’image de la diversité du public, les films choisis proposent une variété d’émotions, de sujets, de rythmes, de couleurs… Après la séance, les spectateurs sont invités à écrire une carte postale au réalisateur du film de leur choix c’est le prix du public.
Le court-métrage lauréat est diffusé en avant-séance dans les cinémas partenaires, une semaine en décembre, pendant Le Plein de super en hiver.
Séances en plein air, sous les étoiles apportez vos plaids (et vos crayons)!
À partir de 7 ans
1h
Entrée libre
Mardi 4/08 Saint Pierre le Vieux, Base de loisirs
Mercredi 5/08 Le Mazeau, ancienne laiterie
Jeudi 6/08 Faymoreau, Centre minier
Vendredi 7/08 Xanton-Chassenon, Place de l’église
Samedi 8/08 Saint-Hilaire-Des-Loges, Place des Halles .
Ancienne laiterie 68 Chemin de l’Ancienne Laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire
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English :
Don’t miss the traveling outdoor film festival from August 4 to 8
L’événement Festival de courts-métrages Le plein de Super Le Mazeau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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