Bonneau International Poney Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau

Bonneau International Poney

Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

2026-05-07

Sport, partage et convivialité seront au rendez-vous au Grand Parquet de Fontainebleau durant 4 journées de compétitions équestre internationale.

Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 7 87 95 27 94 unisoevent@gmail.com

English : Bonneau International Pony

Sport, sharing and conviviality will be the order of the day at the Grand Parquet de Fontainebleau during 4 days of international equestrian competition.

