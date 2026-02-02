Bonneau International Poney Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau
Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau Seine-et-Marne
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-10
2026-05-07
Sport, partage et convivialité seront au rendez-vous au Grand Parquet de Fontainebleau durant 4 journées de compétitions équestre internationale.
+33 7 87 95 27 94 unisoevent@gmail.com
English : Bonneau International Pony
Sport, sharing and conviviality will be the order of the day at the Grand Parquet de Fontainebleau during 4 days of international equestrian competition.
