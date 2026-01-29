Nuit européenne des musées Place du Général de Gaulle Fontainebleau

Nuit européenne des musées

Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

2026-05-23

La Nuit des musées est un évènement idéal pour se nourrir et apprécier autrement les trésors des musées de nuit ! Un accès facilité aux gourmandises de la culture.

Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

English : European Museum Night

The Night of the Museums is an ideal event to eat and appreciate in a different way the treasures of the museums at night! An easy access to the delicacies of culture.

