Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau
Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau mercredi 22 avril 2026.
Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI
Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau, circuit de visite Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
avec le billet du château inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-22 09:30:00
fin : 2026-04-30 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-14
Remontez le temps en famille au cœur du XVIIIe siècle et devenez les invités du Roi Louis XVI et de Marie-Antoinette ! Comment paraitre et éviter les faux pas ?
.
Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau, circuit de visite Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 59 12 cassandra.festoc@chateaudefontainebleau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visit Workshop Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI (French art of living under Marie-Antoinette and Louis XVI)
Take your family back in time to the heart of the 18th century and become the guests of King Louis XVI and Marie-Antoinette! How to look your best and avoid faux pas?
L’événement Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Fontainebleau a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau