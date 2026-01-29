Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau

Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI

Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau, circuit de visite Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

avec le billet du château inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-22 09:30:00

fin : 2026-04-30 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-14

Remontez le temps en famille au cœur du XVIIIe siècle et devenez les invités du Roi Louis XVI et de Marie-Antoinette ! Comment paraitre et éviter les faux pas ?

.

Place du général De Gaulle Château de Fontainebleau, circuit de visite Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 59 12 cassandra.festoc@chateaudefontainebleau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visit Workshop Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI (French art of living under Marie-Antoinette and Louis XVI)

Take your family back in time to the heart of the 18th century and become the guests of King Louis XVI and Marie-Antoinette! How to look your best and avoid faux pas?

L’événement Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Fontainebleau a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau