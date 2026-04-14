Visite des Grands Appartements en nocturne, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Visite des Grands Appartements en nocturne Samedi 23 mai, 20h00 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Gratuit, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

A l’occasion de la nuit européenne des musées, les Grands Appartements des souverains sonr exceptionnellement ouverts à la nuit tombée, en accès libre.

Château de Fontainebleau , Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0160715060 http://www.chateaudefontainebleau.fr Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Fontainebleau est le seul château habité par tous les souverains français du XIIe au XIXe siècle. Une expérience inédite attend les visiteurs qui souhaitent marcher sur leurs pas.

Le Château de Fontainebleau est unique en France. La complexité de son architecture et la variété de ses décors témoignent des époques et des goûts des souverains qui y ont élu domicile.

Déambuler dans les galeries, admirer les fresques et les stucs de la Renaissance, emprunter l’enfilade des appartements du roi ou de la reine et découvrir la solennité de la salle du Trône sont autant d’étapes de ce voyage au cœur de l’histoire.

Chaque pièce résonne de la mémoire des souverains et de leur cour. Fontainebleau présente à la fois des chefs-d’œuvre de la Renaissance, les intérieurs raffinés de Marie-Antoinette, l’appartement d’apparat de Napoléon Ier et les aménagements « confortables » voulus par Napoléon III et Eugénie.

Napoléon disait que Fontainebleau était la « vraie demeure des rois ». Ce château incarne en effet comme nul autre la rencontre des plaisirs et du pouvoir, de l’intime et du politique. En parcourant ses galeries et ses jardins, vous voyez défiler, le temps d’une journée, 900 ans d’art et d’histoire. Le château est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 18h (dernier accès à 17h15).

Les cours et jardins sont gratuits et ouverts tous les jours, de 9h à 19h (dernier accès à 18h). Le parc est ouvert 24h/24.

17 € avec le billet d’entrée du château | 15 € en tarif réduit | Gratuit pour les moins de 26 ans et autres exonération.

Accès :

En voiture : par la route depuis Paris : porte d’Orléans ou porte d’Italie, puis A6 Sortie Fontainebleau. Des parkings sont accessibles dans la Ville, à proximité immédiate du Château de Fontainebleau.

En train : Gare de Lyon (Ligne R), station Fontainebleau / Avon puis bus ligne 34.01, arrêt Château.

Le dézonage du Pass Navigo permet aux détenteurs d’un abonnement de se rendre en train à Fontainebleau et d’y prendre le bus sans supplément.

Visite libre des Grands Appartements

© Thibaut Chapotot (Château de Fontainebleau)