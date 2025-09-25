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Louise Weber dite La Goulue Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Louise Weber dite La Goulue Âne Vert Théâtre Fontainebleau samedi 9 mai 2026.

Lieu : Âne Vert Théâtre

Adresse : 6 rue des Sablons

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : 2026-05-09T19:30:00

Fin : 2026-05-09T

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Fontainebleau

Louise Weber dite La Goulue

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10

“Magnifique incarnation que celle de Delphine Grandsart (…) criante de vérité, qui évoque notamment les violences conjugales. Une sacrèe performance d’actrice.” Télérama
  .

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39  resanevert@hotmail.com

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English : Louise Weber known as La Goulue

Delphine Grandsart (…) gives a wonderful performance of truth, evoking domestic violence in particular. One hell of an acting performance. Télérama

L’événement Louise Weber dite La Goulue Fontainebleau a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau

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