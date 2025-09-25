Louise Weber dite La Goulue Âne Vert Théâtre Fontainebleau
Louise Weber dite La Goulue Âne Vert Théâtre Fontainebleau samedi 9 mai 2026.
Fontainebleau
Louise Weber dite La Goulue
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
“Magnifique incarnation que celle de Delphine Grandsart (…) criante de vérité, qui évoque notamment les violences conjugales. Une sacrèe performance d’actrice.” Télérama
.
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
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English : Louise Weber known as La Goulue
Delphine Grandsart (…) gives a wonderful performance of truth, evoking domestic violence in particular. One hell of an acting performance. Télérama
L’événement Louise Weber dite La Goulue Fontainebleau a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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